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Удосконалено порядок проведення аукціонів з продажу "зеленої" електроенергії

Удосконалено порядок проведення аукціонів з продажу "зеленої" електроенергії

Київ • УНН

 • 11987 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Кабінет Міністрів ухвалив постанову "Про внесення змін до Порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами". Зміни сприятимуть збільшенню дохідності гарантованого покупця, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу відомства.

Гарантований покупець зможе продавати електричну енергію, вироблену з відновлюваних джерел енергії, за вдосконаленими правилами.

"Попереднє рішення Кабміну забезпечило вихід гарантованого покупця на ринок двосторонніх договорів. Торговельна стратегія гарантованого покупця довела свою результативність. Двосторонні договори, які уклав ГарПок у жовтні 2020 року, дозволили мінімізувати небаланси та отримати компанії додатковий дохід. Водночас, гарантований покупець потребував можливості самостійно визначати обсяги електроенергії для виходу на торги, враховуючи нестандартні продукти для аукціону", - повідомляють в пресслужбі Міненерго.

Постанова, прийнята урядом, дає гарантованому покупцю таку можливість.

Як зазначала в.о. міністра енергетики Ольга Буславець, вихід гарантованого покупця на ринок двосторонніх договорів для продажу "зеленої" електроенергії - це один з нетарифних методів врегулювання кризової ситуації, що виникла на ринку відновлюваної енергетики, і підвищення рівня розрахунків за "зеленим" тарифом.

Нагадаємо, у вересні Кабмін за ініціативою Міненерго дав можливість гарантованому покупцю продавати "зелену" електроенергію на аукціонах.

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