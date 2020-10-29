Усовершенствован порядок проведения аукционов по продаже "зеленой" электроэнергии

Гарантированный покупатель сможет продавать электрическую энергию, произведенную из возобновляемых источников энергии, по усовершенствованным правилам.

"Предварительное решение Кабмина обеспечило выход гарантированного покупателя на рынок двусторонних договоров. Торговая стратегия гарантированного покупателя доказала свою результативность. Двусторонние договоры, которые заключил ГарПок в октябре 2020 года, позволили минимизировать небалансы и получить компании дополнительный доход. В то же время, гарантированный покупатель требовал возможности самостоятельно определять объемы электроэнергии для выхода на торги, учитывая нестандартные продукты для аукциона", - сообщают в пресс-службе Минэнерго.

Постановление, принятое правительством, дает гарантированному покупателю такую возможность.

Как отмечала и.о. министра энергетики Ольга Буславец, выход гарантированного покупателя на рынок двусторонних договоров для продажи "зеленой" электроэнергии - это один из нетарифных методов урегулирования кризисной ситуации, сложившейся на рынке возобновляемой энергетики и повышения уровня расчетов по "зеленому" тарифу.

Напомним, в сентябре Кабмин по инициативе Минэнерго дал возможность гарантированному покупателю продавать "зеленую" электроэнергию на аукционах.