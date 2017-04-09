Ударна група ВМС США відправляється до Корейського півострова

Агенство зазначає, що посилається на офіційне джерело. За його словами, до складу групи увійде авіаносець “Карл Вінсон”.

Ударна група має намір дістатися до Корейського півострова від Сінгапуру.

Передислокація ескадри пов’язана зі стурбованістю США нарощуванням військового потенціалу КНДР. Останній запуск балістичної ракети Північна Корея здійснила 5 квітня. За даними Пентагону, в цей день відбулося невдале випробування рідинної балістичної ракети типу Scud. Ракета вийшла з-під контролю і пройшла тільки частину наміченої траєкторії.