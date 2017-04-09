Ударная группа ВМС США отправляется к Корейскому полуострову

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 6192 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 86624 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 113084 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 171527 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 126147 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 122723 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115748 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106353 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107410 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103852 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ударная группа ВМС США отправляется к Корейскому полуострову

Ударная группа ВМС США отправляется к Корейскому полуострову

Киев  •  УНН

 • 14008 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Ударная группа ВМС США отправится в район Корейского полуострова, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Агентство отмечает, что ссылается на официальный источник. По его словам, в состав группы войдет авианосец “Карл Винсон”.

Ударная группа намерена добраться до Корейского полуострова от Сингапура.

Передислокация эскадры связана с обеспокоенностью США наращиванием военного потенциала КНДР. Последний запуск баллистической ракеты Северная Корея осуществила 5 апреля. По данным Пентагона, в этот день состоялось неудачное испытание жидкостной баллистической ракеты типа Scud. Ракета вышла из-под контроля и прошла только часть намеченной траектории.

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