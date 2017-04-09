Ударная группа ВМС США отправляется к Корейскому полуострову

Агентство отмечает, что ссылается на официальный источник. По его словам, в состав группы войдет авианосец “Карл Винсон”.

Ударная группа намерена добраться до Корейского полуострова от Сингапура.

Передислокация эскадры связана с обеспокоенностью США наращиванием военного потенциала КНДР. Последний запуск баллистической ракеты Северная Корея осуществила 5 апреля. По данным Пентагона, в этот день состоялось неудачное испытание жидкостной баллистической ракеты типа Scud. Ракета вышла из-под контроля и прошла только часть намеченной траектории.