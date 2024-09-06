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Удар рф по Павлограду: кількість постраждалих збільшилась до 61

Удар рф по Павлограду: кількість постраждалих збільшилась до 61

Київ • УНН

 • 14903 перегляди

Внаслідок російського ракетного удару по Павлограду постраждала 61 людина, більшість у стані середньої тяжкості. За попередніми даними, рф застосувала п'ять балістичних ракет типу "Іскандер-М"/KN-23.

Внаслідок ракетних ударів по Павлограду Дніпропетровської області постраждало 61 людина, більшість - у стані середньої тяжкост, повідомив у п'ятницю голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

61 постраждалий у Павлограді. Більшість хоч і у стані середньої тяжкості, але у лікарнях. Кожному медики надають всю необхідну допомогу

 - написав Лисак у Telegram. 

Внаслідок російської атаки на Павлоград одна людина загинула

Війська рф, за попередніми даними, застосували п’ять балістичних ракет типу "Іскандер-М"/KN-23 по місту. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна

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