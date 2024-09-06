Удар рф по Павлограду: количество пострадавших увеличилось до 61
Киев • УНН
В результате российского ракетного удара по Павлограду пострадал 61 человек, большинство в состоянии средней тяжести. По предварительным данным, рф применила пять баллистических ракет типа «Искандер-М»/KN-23.
В результате ракетных ударов по Павлограду Днепропетровской области пострадал 61 человек, большинство - в состоянии средней тяжести, сообщил в пятницу глава ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
61 пострадавший в Павлограде. Большинство хоть и в состоянии средней тяжести, но в больницах. Каждому медики оказывают всю необходимую помощь
В результате российской атаки на Павлоград один человек погиб в результате российской атаки
Войска рф, по предварительным данным, применили пять баллистических ракет типа «Искандер-М»/KN-23 по городу.