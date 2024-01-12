Удар рф по Херсону: кількість загиблих зросла до двох

Внаслідок чергового ворожого обстрілу Херсона загинуло двоє людей, повідомили у п'ятницю в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

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За даними слідства, 12 січня 2024 року близько 12:00 військові рф з артилерії обстріляли місто Херсон.

"Внаслідок ворожої атаки загинуло двоє містян", - повідомили у прокуратурі.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, на місці прильоту загинула жінка. "Також в автівці виявили обгоріле тіло. Особа людини встановлюється", - написав він у Telegram.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Повідомлялося про одну жертву ворожого удару по Херсону 12 січня.