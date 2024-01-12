Удар рф по Херсону: кількість загиблих зросла до двох
Київ • УНН
Внаслідок російських обстрілів у Херсоні загинуло двоє людей
Внаслідок чергового ворожого обстрілу Херсона загинуло двоє людей, повідомили у п'ятницю в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
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За даними слідства, 12 січня 2024 року близько 12:00 військові рф з артилерії обстріляли місто Херсон.
"Внаслідок ворожої атаки загинуло двоє містян", - повідомили у прокуратурі.
Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, на місці прильоту загинула жінка. "Також в автівці виявили обгоріле тіло. Особа людини встановлюється", - написав він у Telegram.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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Повідомлялося про одну жертву ворожого удару по Херсону 12 січня.