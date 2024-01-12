Удар рф по Херсону: количество погибших возросло до двух
Киев • УНН
В результате российских обстрелов в Херсоне погибли два человека
В результате очередного вражеского обстрела Херсона погибли два человека, сообщили в пятницу в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, 12 января 2024 года около 12:00 военные рф из артиллерии обстреляли город Херсон.
"В результате вражеской атаки погибли двое горожан", - сообщили в прокуратуре.
Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, на месте прилета погибла женщина. "Также в машине обнаружили обгоревшее тело. Личность человека устанавливается", - написал он в Telegram.
Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Ранее
Сообщалось об одной жертве вражеского удара по Херсону 12 января.
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