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Удар рф по Херсону: количество погибших возросло до двух

Киев  •  УНН

12 январь 2024, 11:07  •  18812 просмотра

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В результате российских обстрелов в Херсоне погибли два человека

В результате очередного вражеского обстрела Херсона погибли два человека, сообщили в пятницу в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 12 января 2024 года около 12:00 военные рф из артиллерии обстреляли город Херсон.

"В результате вражеской атаки погибли двое горожан", - сообщили в прокуратуре.

Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, на месте прилета погибла женщина. "Также в машине обнаружили обгоревшее тело. Личность человека устанавливается", - написал он в Telegram.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Ранее 

Сообщалось об одной жертве вражеского удара по Херсону 12 января.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Удар рф по Херсону: кількість загиблих зросла до двох
Russian attack on Kherson: death toll rises to two
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