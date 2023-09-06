Удар дронами залишив без світла частину жителів Одещини, є імпорт та експорт електрики
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. В Одеській області через ворожий дроновий удар пошкоджені лінії електропередачі, є знеструмлення. При цьому здійснюється імпорт та експорт електроенергії, повідомили в Міненерго та НЕК "Укренерго" у середу, пише УНН.
Знеструмлення та споживання
"В Одеській області через нічний обстріл дронами-камікадзе пошкоджено лінії електропередачі, частина споживачів у місті Кілія - без світла", - вказали у Міненерго. Як зазначається, ремонтні бригади проводять огляд пошкоджених мереж.
На Донеччині через ворожі обстріли вимикалася повітряна лінія електропередачі 35 Кв та підстанція 35 кВ, що призвело до знеструмлення 4 тисяч абонентів у 9 населених пунктах. Частково абонентів заживлено.
Залишається також знеструмленою частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.
"У Миколаївській області з технологічних причин одночасно відключалися дві повітряні лінії електропередачі 150 кВ. Відключення призвело до розвантаження двох ВЕС сумарним навантаженням 80 МВт. Менше ніж за годину навантаження ВЕС було відновлено", - вказали у Міненерго.
За даними Укренерго, через бойові дії та з інших причин без світла залишається 417 населених пунктів.
При цьому НЕК повідомляється, що вчора, 5 вересня, попри стабільну середньодобову температуру, вечірній максимум споживання збільшився на 0,2% у порівнянні з понеділком, 4 вересня.
Наслідки підриву Каховської ГЕС
У Херсоні за минулу добу побудували близько кілометра нових мереж та відновили роботу трансформаторної підстанції, щоб повернути світло у 19 приватних будинків. У місті залишаються знеструмленими близько 9 тисяч споживачів.
Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС без змін. Наразі він становить 16,03 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції, зазначили у Міненерго.
Експорт/імпорт
За даними Міненерго, комерційний імпорт електроенергії за минулу добу становив 2 246,00 МВт-год. Експорт до Словаччини був 400 МВт-год.
Як повідомили в Укренерго, сьогодні здійснюється імпорт електроенергії зі Словаччини та Молдови. Загальний обсяг 3221 МВт-год. Експорт здійснюється лише до Словаччини з 12:00 до 14:00 загальним обсягом 360 МВт-год.