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Удар дронами оставил без света часть жителей Одесской области, есть импорт и экспорт электричества

Удар дронами оставил без света часть жителей Одесской области, есть импорт и экспорт электричества

Киев • УНН

 • 363870 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Одесской области из-за вражеского дронового удара повреждены линии электропередачи, есть обесточивания. При этом осуществляется импорт и экспорт электроэнергии, сообщили в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго" в среду, пишет УНН.

Обесточивание и потребление

Одесской области из-за ночного обстрела дронами-камикадзе повреждены линии электропередачи, часть потребителей в городе Килия - без света", - указали в Минэнерго. Как отмечается, ремонтные бригады проводят осмотр поврежденных сетей.

В Донецкой области из-за вражеских обстрелов выключалась воздушная линия электропередачи 35 кВ и подстанция 35 кВ, что привело к обесточиванию 4 тысяч абонентов в 9 населенных пунктах. Частично абонентов запитано.

Остается также обесточенной часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях. 

Николаевской области по технологическим причинам одновременно отключались две воздушные линии электропередачи 150 кВ. Отключение привело к разгрузке двух ВЭС суммарной нагрузкой 80 МВт. Менее чем за час нагрузка ВЭС была восстановлена", - указали в Минэнерго.

По данным Укрэнерго, из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 417 населенных пунктов.

При этом НЭК сообщается, что вчера, 5 сентября, несмотря на стабильную среднесуточную температуру, вечерний максимум потребления увеличился на 0,2% по сравнению с понедельником, 4 сентября.

Последствия подрыва Каховской ГЭС

В Херсоне за минувшие сутки построили около километра новых сетей и возобновили работу трансформаторной подстанции, чтобы вернуть свет в 19 частных домов. В городе остаются обесточенными около 9 тысяч потребителей. 

Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС без изменений. Сейчас он составляет 16,03 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции, отметили в Минэнерго.

Экспорт/импорт

По данным Минэнерго, коммерческий импорт электроэнергии за минувшие сутки составил 2 246,00 МВт-ч. Экспорт в Словакию был 400 МВт-ч.

Как сообщили в Укрэнерго, сегодня осуществляется импорт электроэнергии из Словакии и Молдовы. Общий объем 3221 МВт-ч. Экспорт осуществляется только в Словакию с 12:00 до 14:00 общим объемом 360 МВт-ч.

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