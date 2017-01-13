Учні київської інклюзивної школи защедрували для дружини Президента
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Сьогодні, на свято Маланки, дружина Президента Україні Марина Порошенко відвідала інклюзивний навчальний заклад – школу І-ІІІ ступенів №168 Києва, вихованці якої заспівали щедрівки, передає УНН з посиланням на прес-службу Адміністрації Президента.
Так, школярі виконали легендарний “Щедрик”, після чого перша леді за традицією вручила дітям солодкі подарунки і побажала їм сонячного дитинства та віри у світле майбутнє країни.
Також М.Порошенко принагідно ознайомилась з умовами та функціонуванням інклюзивного освітнього середовища у школі.
Зокрема, вона поспілкувалася з педагогічним колективом та учнями закладу, оглянула кабінет сенсорної інтеграції та тренажерний зал, а також відвідала урок з лего-конструювання, математики з використанням нетбуків та індивідуальне заняття з логопедом.
Зазначається, що цей навчальний заклад став одним з перших, де у 2000 році почали об’єднувати в одному класі дітей, різних за станом здоров’я та освітніми потребами.
На сьогодні в школі навчається 94 дитини з особливостями розвитку. Це найбільший показник охоплення інклюзивним навчанням у загальноосвітніх навчальних закладах України.