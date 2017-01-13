Ученики киевской инклюзивной школы защедровали для жены Президента
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Сегодня, в праздник Маланки, супруга Президента Украины Марина Порошенко посетила инклюзивное учебное заведение - школу I-III ступеней №168 Киева, воспитанники которой спели щедривки, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Администрации Президента.
Так, школьники исполнили легендарный "Щедрик", после чего первая леди по традиции вручила детям сладкие подарки и пожелала им солнечного детства и веры в светлое будущее страны.
Также М.Порошенко попутно ознакомилась с условиями и функционированием инклюзивной образовательной среды в школе.
В частности, она пообщалась с педагогическим коллективом и учениками заведения, осмотрела кабинет сенсорной интеграции и тренажерный зал, а также посетила урок лего-конструирования, математики с использованием нетбуков и индивидуальное занятие с логопедом.
Отмечается, что это учебное заведение стало одним из первых, где в 2000 году начали объединять в одном классе детей, разных по состоянию здоровья и образовательными потребностями.
На сегодня в школе учится 94 ребенка с особенностями развития. Это самый большой показатель охвата инклюзивным обучением в общеобразовательных учебных заведениях Украины.