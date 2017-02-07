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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Учені знайшли “ненажерливу” чорну діру

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Учені з університету Нью-Гемпшира (США) відкрили в сузір’ї Діви незвичайну чорну діру, яка поглинає рекордну кількість матерії вже більше 11 років, передає УНН з посиланням на Nature Astronomy.

Учені знайшли “ненажерливу” чорну діру

“Ми стали свідками вкрай захопливої та тривалої агонії зірки. За попередні роки ми знаходили сліди і вивчали десятки розривів зірок, але жодна з подій не було настільки яскравою і такою довгою як цей випадок”, — заявив один з дослідників.

“Ненажерлива” чорна діра розташована в центрі галактики SDSS J1500+0154, яка зараз перебуває в стадії активного зореутворення. Щороку в ній народжуються десятки нових зірок.

Також вчені з’ясували, що коли зірки та дрібні об’єкти наближаються до чорної діри, вона поглинає їх не відразу, а спочатку розриває на частини.

Як повідомляв УНН, науковцям вдалося відстежити події, які розгорнулися після того, як у магнітному полі Землі виник тимчасовий розрив.

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