Ученые нашли "ненасытную" черную дыру
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Ученые из университета Нью-Гемпшира (США) открыли в созвездии Девы необычную черную дыру, которая поглощает рекордное количество материи уже более 11 лет, передает УНН со ссылкой на Nature Astronomy.
"Мы стали свидетелями крайне увлекательной и длительной агонии звезды. За предыдущие годы мы находили следы и изучали десятки разрывов звезд, но ни одно из событий не было столь ярким и длинным как этот случай", - заявил один из исследователей.
"Прожорливая" черная дыра расположена в центре галактики SDSS J1500+0154, которая сейчас находится в стадии активного звездообразования. Ежегодно в ней рождаются десятки новых звезд.
Также ученые выяснили, что когда звезды и мелкие объекты приближаются к черной дыре, она поглощает их не сразу, а сначала разрывает на части.
Как сообщал УНН, ученым удалось отследить события, которые развернулись после того, как в магнитном поле Земли возник временный разрыв.