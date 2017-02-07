Ученые нашли "ненасытную" черную дыру

"Мы стали свидетелями крайне увлекательной и длительной агонии звезды. За предыдущие годы мы находили следы и изучали десятки разрывов звезд, но ни одно из событий не было столь ярким и длинным как этот случай", - заявил один из исследователей.

"Прожорливая" черная дыра расположена в центре галактики SDSS J1500+0154, которая сейчас находится в стадии активного звездообразования. Ежегодно в ней рождаются десятки новых звезд.

Также ученые выяснили, что когда звезды и мелкие объекты приближаются к черной дыре, она поглощает их не сразу, а сначала разрывает на части.

Как сообщал УНН, ученым удалось отследить события, которые развернулись после того, как в магнитном поле Земли возник временный разрыв.