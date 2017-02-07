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Ученые нашли "ненасытную" черную дыру

Киев • УНН

 • 7675 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Ученые из университета Нью-Гемпшира (США) открыли в созвездии Девы необычную черную дыру, которая поглощает рекордное количество материи уже более 11 лет, передает УНН со ссылкой на Nature Astronomy.

Ученые нашли "ненасытную" черную дыру

"Мы стали свидетелями крайне увлекательной и длительной агонии звезды. За предыдущие годы мы находили следы и изучали десятки разрывов звезд, но ни одно из событий не было столь ярким и длинным как этот случай", - заявил один из исследователей.

"Прожорливая" черная дыра расположена в центре галактики SDSS J1500+0154, которая сейчас находится в стадии активного звездообразования. Ежегодно в ней рождаются десятки новых звезд.

Также ученые выяснили, что когда звезды и мелкие объекты приближаются к черной дыре, она поглощает их не сразу, а сначала разрывает на части.

Как сообщал УНН, ученым удалось отследить события, которые развернулись после того, как в магнитном поле Земли возник временный разрыв.

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