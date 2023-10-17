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Учені запропонували новий закон природи, що значно розширює межі еволюції

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Цього тижня дев’ять вчених і філософів запропонували новий закон природи, який включає біологічну еволюцію, описану науковцем Чарльзом Дарвіном, як яскравий приклад набагато ширшого явища. Згідно з публікацією Reuters, що посилається на наукову статтю, автори дослідження запропонували три універсальні концепції, передає УНН.

Учені запропонували новий закон природи, що значно розширює межі еволюції

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У книзі 1859 року «Про походження видів» британський натураліст Чарльз Дарвін виклав свою теорію еволюції. Він припускав, що біологічні види змінюються з часом через набуття ознак, які сприяють виживанню та розмноженню. Це твердження викликало революцію в науковій думці.

У минулий понеділок, тобто 164 роки потому, науковці запропонували новий закон природи, який включає біологічну еволюцію, описану Дарвіном. Але вже як яскравий приклад набагато ширшого явища, яке проявляється на рівні атомів, мінералів, планетарних атмосфер, планет, зірок та іншого.

Він стверджує, що складні природні системи еволюціонують до станів більшої структури, різноманітності та складності.

Цитата

«Значення формулювання такого закону полягає в тому, що він дає новий погляд на те, чому різноманітні системи, які становлять космос, еволюціонують так, як вони це роблять, і може дозволити передбачити, як розвиваються незнайомі системи, як-от органічна хімія на супутнику Сатурна Титані», - зазначив співавтор Джонатан Лунін, завідувач кафедри астрономії Корнелльського університету, маючи на увазі світ, який вивчається щодо можливого позаземного життя.

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За словами науковця-астробіолога Роберт Гейзена, що є представником групи авторів наукової публікації, він та його колеги розглядають «еволюцію як універсальний процес, який застосовується до численних систем, - як живих, так і неживих, різноманітність яких зростає з часом».

Учені сформулювали закон як "закон збільшення функціональної інформації". Зокрема зазначається, що системи, які еволюціонують, завжди формуються з численних взаємодіючих будівельних блоків, таких як атоми чи клітини. Також існують процеси, такі як клітинна мутація, які генерують багато різних конфігурацій.

Вважається, що еволюція відбувається саме тоді, коли ці різні конфігурації підлягають відбору для корисних функцій.

Важливий момент: на думку Гейзена, відомі закони про повсякденні явища, як рухи, гравітація, електрика, магнетизм та інше – поки ще «не описують і не пояснюють, чому Всесвіт стає все більш різноманітним і складним у масштабах атомів, молекул, мінералів тощо».

Учений нагадує, що два елементи — водень і гелій — були основними інгредієнтами першого покоління зірок після Великого вибуху приблизно 13,8 мільярда років тому, який започаткував Всесвіт. Але наступне покоління зірок, яке утворилося із залишків попереднього покоління, створювало ще багато нових елементів.

Таким же чином живі організми на Землі набули більшої складності, включаючи ключовий момент, коли зародилося багатоклітинне життя.

Якщо уявити систему атомів або молекул, то лише невелика частина всіх можливих конфігурацій буде працювати. Своєю чергою, природа просто віддає перевагу певним функціональним конфігураціям.

Наразі дослідники запропонували три універсальні концепції відбору: базова здатність до виживання; тривала природа активних процесів, які можуть сприяти еволюції; поява нових характеристик як адаптація до середовища.

Також вчені підкреслили важливість нового дослідження, «оскільки воно описує погляд на космос, заснований на функціях».

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