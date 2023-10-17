Ученые предложили новый закон природы, значительно расширяющий границы эволюции

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В книге 1859 года «О происхождении видов» британский натуралист Чарльз Дарвин изложил свою теорию эволюции. Он предполагал, что биологические виды меняются со временем из-за приобретения признаков, которые способствуют выживанию и размножению. Это утверждение вызвало революцию в научной мысли.

В прошлый понедельник, то есть 164 года спустя, ученые предложили новый закон природы, который включает биологическую эволюцию, описанную Дарвином. Но уже как яркий пример гораздо более широкого явления, которое проявляется на уровне атомов, минералов, планетарных атмосфер, планет, звезд и прочего.

Он утверждает, что сложные природные системы эволюционируют к состояниям большей структуры, разнообразия и сложности.

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«Значение формулировки такого закона заключается в том, что он дает новый взгляд на то, почему различные системы, составляющие космос, эволюционируют так, как они это делают, и может позволить предсказать, как развиваются незнакомые системы, например органическая химия на спутнике Сатурна Титане», - отметил соавтор Джонатан Лунин, заведующий кафедрой астрономии Корнелльского университета, имея в виду мир, который изучается на предмет возможной внеземной жизни.

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По словам ученого-астробиолога Роберта Хейзена, который является представителем группы авторов научной публикации, он и его коллеги рассматривают «эволюцию как универсальный процесс, который применяется к многочисленным системам, - как живым, так и неживым, разнообразие которых растет со временем».

Ученые сформулировали закон как "закон увеличения функциональной информации". В частности, отмечается, что эволюционирующие системы всегда формируются из многочисленных взаимодействующих строительных блоков, таких как атомы или клетки. Также существуют процессы, такие как клеточная мутация, которые генерируют много различных конфигураций.

Считается, что эволюция происходит именно тогда, когда эти различные конфигурации подлежат отбору для полезных функций.

Важный момент: по мнению Хейзена, известные законы о повседневных явлениях, таких как движения, гравитация, электричество, магнетизм и прочее – пока еще «не описывают и не объясняют, почему Вселенная становится все более разнообразной и сложной в масштабах атомов, молекул, минералов и т.д.».

Ученый напоминает, что два элемента — водород и гелий — были основными ингредиентами первого поколения звезд после Большого взрыва примерно 13,8 миллиарда лет назад, который положил начало Вселенной. Но следующее поколение звезд, образовавшееся из остатков предыдущего поколения, создавало еще много новых элементов.

Таким же образом живые организмы на Земле приобрели большую сложность, включая ключевой момент, когда зародилась многоклеточная жизнь.

Если представить систему атомов или молекул, то только небольшая часть всех возможных конфигураций будет работать. В свою очередь, природа просто отдает предпочтение определенным функциональным конфигурациям.

В настоящее время исследователи предложили три универсальные концепции отбора: базовая способность выживать; устойчивый характер активных процессов, которые могут способствовать эволюции; и появление новых характеристик как адаптация к окружающей среде.

Также ученые подчеркнули важность нового исследования, «поскольку оно описывает взгляд на космос, основанный на функциях».

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