Ученые предложили новый закон природы, значительно расширяющий границы эволюции

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 19134 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 38200 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 46764 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 143135 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 79216 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 91523 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 263158 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 78595 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 128312 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 168819 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
4м/с
54%
Популярные новости

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 117542 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 187341 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 96063 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 50025 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 30156 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 143061 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 187816 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 263096 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 293999 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 344306 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Барт Де Вевер

Элон Маск

Андрей Сибига

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 10167 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 30522 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 50398 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 96433 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 63879 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Время (журнал)

Facebook

Instagram

DJI Mavic

Ученые предложили новый закон природы, значительно расширяющий границы эволюции

Киев • УНН

 • 1176248 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. На этой неделе девять ученых и философов предложили новый закон природы, который включает биологическую эволюцию, описанную ученым Чарльзом Дарвином, как яркий пример гораздо более широкого явления. Согласно публикации Reuters, ссылающейся на научную статью, авторы исследования предложили три универсальные концепции, передает УНН.

Ученые предложили новый закон природы, значительно расширяющий границы эволюции

Детали

В книге 1859 года «О происхождении видов» британский натуралист Чарльз Дарвин изложил свою теорию эволюции. Он предполагал, что биологические виды меняются со временем из-за приобретения признаков, которые способствуют выживанию и размножению. Это утверждение вызвало революцию в научной мысли.

В прошлый понедельник, то есть 164 года спустя, ученые предложили новый закон природы, который включает биологическую эволюцию, описанную Дарвином. Но уже как яркий пример гораздо более широкого явления, которое проявляется на уровне атомов, минералов, планетарных атмосфер, планет, звезд и прочего.

Он утверждает, что сложные природные системы эволюционируют к состояниям большей структуры, разнообразия и сложности.

Цитата

«Значение формулировки такого закона заключается в том, что он дает новый взгляд на то, почему различные системы, составляющие космос, эволюционируют так, как они это делают, и может позволить предсказать, как развиваются незнакомые системы, например органическая химия на спутнике Сатурна Титане», - отметил соавтор Джонатан Лунин, заведующий кафедрой астрономии Корнелльского университета, имея в виду мир, который изучается на предмет возможной внеземной жизни.

Детали

По словам ученого-астробиолога Роберта Хейзена, который является представителем группы авторов научной публикации, он и его коллеги рассматривают «эволюцию как универсальный процесс, который применяется к многочисленным системам, - как живым, так и неживым, разнообразие которых растет со временем».

Ученые сформулировали закон как "закон увеличения функциональной информации". В частности, отмечается, что эволюционирующие системы всегда формируются из многочисленных взаимодействующих строительных блоков, таких как атомы или клетки. Также существуют процессы, такие как клеточная мутация, которые генерируют много различных конфигураций.

Считается, что эволюция происходит именно тогда, когда эти различные конфигурации подлежат отбору для полезных функций.

Важный момент: по мнению Хейзена, известные законы о повседневных явлениях, таких как движения, гравитация, электричество, магнетизм и прочее – пока еще «не описывают и не объясняют, почему Вселенная становится все более разнообразной и сложной в масштабах атомов, молекул, минералов и т.д.».

Ученый напоминает, что два элемента — водород и гелий — были основными ингредиентами первого поколения звезд после Большого взрыва примерно 13,8 миллиарда лет назад, который положил начало Вселенной. Но следующее поколение звезд, образовавшееся из остатков предыдущего поколения, создавало еще много новых элементов.

Таким же образом живые организмы на Земле приобрели большую сложность, включая ключевой момент, когда зародилась многоклеточная жизнь.

Если представить систему атомов или молекул, то только небольшая часть всех возможных конфигураций будет работать. В свою очередь, природа просто отдает предпочтение определенным функциональным конфигурациям.

В настоящее время исследователи предложили три универсальные концепции отбора: базовая способность выживать; устойчивый характер активных процессов, которые могут способствовать эволюции; и появление новых характеристик как адаптация к окружающей среде.

Также ученые подчеркнули важность нового исследования, «поскольку оно описывает взгляд на космос, основанный на функциях».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ученые сделали ключевое открытие об антиматерии - таинственном веществе, которого было много в начале Вселенной

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости МираТехнологии
Brent
$64.24
Bitcoin
$78,489.30
S&P 500
$5,197.63
Tesla
$243.92
Газ TTF
$36.48
Золото
$3,020.90
Ethereum
$1,534.50