Учені запевняють, що люди із зайвою вагою більш щасливі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Учені із Бристольского університету стверджують, що люди із зайвою вагою почувають себе щасливішими. Результати дослідження поширило видання THE INDEPEND, передає УНН.
“Зайві кілограми зазвичай пов’язані із низкою ризиків для здоров’я, включаючи серцеві захворювання, діабет та інфаркт. Однак, у новому дослідженні доведено, що люди із зайвою вагою можуть вести більш щасливе життя”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією видання, дослідження проводила група вчених із Бристольского університету під керівництвом Луізи Міллард та Джорджа Дейві Сміта.
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Вчені використали для дослідження дані британського біобанку — бази даних, в якій містяться генетичні дані 500 тисяч чоловіків та жінок Великої Британії у віці від 37 до 73 років.
Під час дослідження науковці зробили висновок, що ІМТ (Індекс маси тіла — ред.) тісно пов’язаний зі здоров’ям. Люди із підвищеним ІМТ, швидше за все, мають підвищений артеріальний тиск, страждають через діабет і проходять статеве дозрівання у більш ранньому віці.
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Проте дослідники також виявили, що люди з надмірною вагою, в цілому, мають більш спокійну вдачу. Також, як виявилось, люди, які генетично схильні до високого індексу маси тіла, рідше сприймають себе як нервову людину і називають свій стан напруженим.