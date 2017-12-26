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Ученые уверяют, что люди с лишним весом более счастливы

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 декабря. УНН. Ученые из Бристольского университета утверждают, что люди с лишним весом чувствуют себя счастливее. Результаты исследования распространило издание THE INDEPEND, передает УНН.

Ученые уверяют, что люди с лишним весом более счастливы

“Лишние килограммы обычно связаны с рядом рисков для здоровья, включая сердечные заболевания, диабет и инфаркт. Однако, в новом исследовании доказано, что люди с лишним весом могут вести более счастливую жизнь”, - говорится в сообщении.

По информации издания, исследования проводила группа ученых из Бристольского университета под руководством Луизы Миллард и Джорджа Дэйви Смита.

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Ученые использовали для исследования данные британского биобанка — базы данных, в которой содержатся генетические данные 500 000 мужчин и женщин Великобритании в возрасте от 37 до 73 лет.

В ходе исследования ученые сделали вывод, что ИМТ (индекс массы тела — ред.) тесно связан со здоровьем. Люди с повышенным ИМТ, скорее всего, имеют повышенное артериальное давление, страдают из-за диабета и проходят половое созревание в более раннем возрасте.

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Однако исследователи также обнаружили, что люди с избыточным весом, в целом, имеют более спокойный нрав. Также, как оказалось, люди, которые генетически предрасположены к высокому индексу массы тела, реже воспринимают себя как нервного человека и называют свое состояние напряженным.

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