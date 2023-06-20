Учені вперше пов'язали космічне випромінювання із землетрусами
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Ученим вдалося встановити чітку кореляцію між землетрусами та інтенсивністю вторинного космічного випромінювання, повідомляє NewsWeek, передає УНН.
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Аналізуючи дані, зібрані за останні 50 років, ученим вдалося встановити чітку кореляцію між землетрусами магнітудою 4 або більше та інтенсивністю вторинного космічного випромінювання.
Проте ця кореляція стає очевидною лише при зсуві космічного випромінювання на 15 днів порівняно з сейсмічними даними. Це вказує на можливість передбачати землетруси заздалегідь за допомогою змін інтенсивності космічного випромінювання.
УВтім, поки що не вдалося точно визначити місце виникнення цих землетрусів, оскільки кореляція спостерігається лише на глобальному рівні, а не в аналізі конкретних регіонів.
Відкриття цього зв'язку відкриває широкі можливості для дослідження інших незвичайних пояснень.
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