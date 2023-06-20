Ученые впервые связали космическое излучение с землетрясениями

Детали

Анализируя данные, собранные за последние 50 лет, ученым удалось установить четкую корреляцию между землетрясениями магнитудой 4 или более и интенсивностью вторичного космического излучения.

Однако эта корреляция становится очевидной только при сдвиге космического излучения на 15 дней по сравнению с сейсмическими данными. Это указывает на возможность предсказывать землетрясения заранее с помощью изменений интенсивности космического излучения.

Впрочем, пока не удалось точно определить место возникновения этих землетрясений, поскольку корреляция наблюдается только на глобальном уровне, а не в анализе конкретных регионов.

Открытие этой связи открывает широкие возможности для исследования других необычных объяснений.

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