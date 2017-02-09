Учені виявили зоряний міст, що з'єднує дві галактики
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Дослідники з Кембриджського університету виявили, що дві найбільші супутникові галактики Чумацького Шляху - загадкові Магелланові Хмари, з'єднані мостом, що тягнеться через 43 тис. світлових років, передає УНН з посиланням на EurekAlert.
Завдяки космічному телескопу Gaia дослідники вивчали області навколо Великої і Малої Магелланових Хмар, вибираючи дуже старі пульсуючі зірки, певного типу - так звані RR Ліри.
З огляду на присутність цих зірок приблизно з перших днів галактик, вчені сподіваються з'ясувати історію цієї пари і нашої галактики в цілому.
Велика і Мала Магелланові Хмари, які є карликовими супутниковими галактиками навколо Чумацького Шляху, залишалися загадкою до теперішнього часу.
"Ми були здивовані, побачивши вузьку структуру, схожу на міст, що сполучає дві хмари", - зазначив один з дослідників Василь Бєлокуров.
Нагадаємо, в сузір'ї Діви виявлено чорну діру, яка поглинає рекордну кількість матерії вже більше 11 років.