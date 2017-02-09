Ученые обнаружили звездный мост, соединяющий две галактики
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Исследователи из Кембриджа обнаружили, что две крупнейшие спутниковые галактики Млечного Пути - загадочные Магеллановы Облака, соединены мостом, что тянется через 43 тыс. световых лет, передает УНН со ссылкой на EurekAlert.
Благодаря космическому телескопу Gaia исследователи изучали области вокруг Большого и Малого Магеллановых Облаков, выбирая очень старые пульсирующие звезды, типа - так называемые RR Лиры.
Учитывая присутствие этих звезд примерно с первых дней галактик, ученые надеются выяснить историю этой пары и нашей галактики в целом.
Большое и Малое Магеллановы Облака, которые являются карликовыми спутниковыми галактиками вокруг Млечного Пути, оставались загадкой до настоящего времени.
"Мы были удивлены, увидев узкую структуру, похожую на мост, соединяющий два облака", - отметил один из исследователей Василий Белокуров.
Напомним, в созвездии Девы обнаружено черную дыру, которая поглощает рекордное количество материи уже более 11 лет .