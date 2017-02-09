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Ученые обнаружили звездный мост, соединяющий две галактики

Киев • УНН

 • 36512 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Исследователи из Кембриджа обнаружили, что две крупнейшие спутниковые галактики Млечного Пути - загадочные Магеллановы Облака, соединены мостом, что тянется через 43 тыс. световых лет, передает УНН со ссылкой на EurekAlert.

Ученые обнаружили звездный мост, соединяющий две галактики

Благодаря космическому телескопу Gaia исследователи изучали области вокруг Большого и Малого Магеллановых Облаков, выбирая очень старые пульсирующие звезды, типа - так называемые RR Лиры.

Учитывая присутствие этих звезд примерно с первых дней галактик, ученые надеются выяснить историю этой пары и нашей галактики в целом.

Большое и Малое Магеллановы Облака, которые являются карликовыми спутниковыми галактиками вокруг Млечного Пути, оставались загадкой до настоящего времени.

"Мы были удивлены, увидев узкую структуру, похожую на мост, соединяющий два облака", - отметил один из исследователей Василий Белокуров.

Напомним, в созвездии Девы обнаружено черную дыру, которая поглощает рекордное количество материи уже более 11 лет .

Украинские Национальные Новости

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