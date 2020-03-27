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Учені виявили бактерію, яка харчується пластиком

Учені виявили бактерію, яка харчується пластиком

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Учені виявили бактерію, яка харчується токсичним поліуретаном, який широко використовується, але дуже складно переробляється. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

“Учені виявили бактерію, яка харчується токсичним пластиком. Вони не тільки знищують пластик, а й використовують його для процесу живлення. Бактерія, яку виявили у місці скупчення відходів, на яке скидається пластик, є першою відомою істотою, що знищує поліуретан. Мільйони тонн пластику щороку виробляються для створення спортивного взуття, підгузників, кухонних губок та піноізоляції, але їх зазвичай відправляють на сміттєзвалища, оскільки їх занадто складно переробляти”, - повідомили у ЗМІ.

Вказано, що під час переробки пластик виділяє токсичні та канцерогенні хімічні речовини, які вбивали б більшість бактерій, але нововиявлений штам здатний вижити. І хоча дослідження виявило бактерію, однак її потрібно вивчити, перші ніж почати використовувати для знищення великої кількості пластику.

"Ці висновки є важливим кроком у можливості повторно використовувати поліуретанові вироби, які складно переробляються", - сказав член однієї з дослідницьких груп Герман Хайпіпер з Центру екологічних досліджень-УФЗ Гельмгольца в місті Лейпциг, що в Німеччині.

За його словами, це може зайняти десять років, і тому варто вже зараз зменшити кількість використання пластику.

Також вказано, що за 70 років людство виробило 8 мільярдів тонн пластику, більшість з якого забруднює сушу та океан.

Нагадаємо, з 20 січня Китай наклав заборону на одноразовий пластик.

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