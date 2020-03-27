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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 88109 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100946 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103090 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102299 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110483 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 99891 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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4 марта, 15:53 • 131439 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130416 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Ученые обнаружили бактерию, которая питается пластиком

Ученые обнаружили бактерию, которая питается пластиком

Киев  •  УНН

 • 23826 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Ученые обнаружили бактерию, которая питается токсичным полиуретаном, который широко используется, но очень сложно перерабатывается. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

"Ученые обнаружили бактерию, которая питается токсичным пластиком. Они не только уничтожают пластик, но и используют его для процесса питания. Бактерия, которую обнаружили в месте скопления отходов, на которое сбрасывается пластик, является первым известным существом, уничтожающем полиуретан. Миллионы тонн пластика ежегодно производятся для создания спортивной обуви, подгузников, кухонных губок и пиноизоляции, но их обычно отправляют на свалки, поскольку их слишком сложно перерабатывать", - сообщили в СМИ.

Указано, что при переработке пластик выделяет токсичные и канцерогенные химические вещества, которые убивали бы большинство бактерий, но новообнаруженный штамм способен выжить. И хотя исследование показало бактерию, однако ее нужно изучить, прежде чем начать использовать для уничтожения большого количества пластика.

"Эти выводы являются важным шагом в возможности повторно использовать полиуретановые изделия, которые сложно перерабатываются", - сказал член одной из исследовательских групп Герман Хайпипер из Центра экологических исследований-УФЗ Гельмгольца в городе Лейпциг, что в Германии.

По его словам, это может занять десять лет, и поэтому стоит уже сейчас уменьшить количество использования пластика.

Также указано, что за 70 лет человечество выработало 8 млрд тонн пластика, большинство из которого загрязняет сушу и океан.

Напомним, с 20 января Китай наложил запрет на одноразовый пластик.

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