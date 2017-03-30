Учені створили клітини-вбивці пухлин мозку
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Учені з Університету штату Північна Кароліна розробили клітини, здатні цілеспрямовано переміщатися в тканинах мозку і знищувати пухлини, зокрема, гліобластому, передає УНН з посиланням на журнал Science Translational Medicine.
Учені вирішили використовувати здатність клітин мігрувати до гліобластоми, щоб створити транспорт, який доставляє лікарські препарати. Для цього вони застосували специфічні хімічні сполуки, які перепрограмують звичайні клітини шкіри, роблячи їх індукованими стовбуровими ІNSC.
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Після цього дослідники помістили отриманий біологічний матеріал в спеціальні ємності, щоб перевірити, чи стовбурові клітини переміщатися в бік пухлинної тканини. Виявилося, що ІNSC дійсно рухаються до злоякісних клітин зі швидкістю 50 мікрон за 22 години.
У підсумку ІNSC, які досягли пухлин, змогли за місяць зменшити розміри новоутворень у 20-50 разів. Це продовжило життя хворим гризунам у два рази.
Таким чином, вчені дійшли висновку, що розроблені клітини здатні цілеспрямовано переміщатися в тканинах мозку і знищувати пухлини, зокрема, гліобластому.
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