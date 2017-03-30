Ученые создали клетки-убийцы опухолей мозга
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Ученые из Университета штата Северная Каролина разработали клетки, способные целенаправленно перемещаться в тканях мозга и уничтожать опухоли, в частности, глиобластому, передает УНН со ссылкой на журнал Science Translational Medicine.
Ученые решили использовать способность клеток мигрировать к глиобластоме, чтобы создать транспорт, доставляющий лекарственные препараты. Для этого они применили специальные химические соединения, которые перепрограммируют обычные клетки кожи, делая их индуцированными стволовыми ІNSC.
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После этого исследователи поместили полученный биологический материал в специальные емкости, чтобы проверить, перемещаются ли стволовые клетки в сторону опухолевой ткани. Оказалось, что ІNSC действительно движутся к злокачественным клеткам со скоростью 50 микрон за 22 часа.
В итоге ІNSC, которые достигли опухолей, смогли за месяц уменьшить размеры новообразований в 20-50 раз. Это продлило жизнь больным грызунам в два раза.
Таким образом, ученые пришли к выводу, что разработанные клетки способны целенаправленно перемещаться в тканях мозга и уничтожать опухоли, в частности, глиобластому.
Напомним, по словам главного врача МЦ "Клиника Спиженко" А.Шкиряка, Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения онкозаболеваний.
Специалисты убеждены, что для эффективной борьбы с онкозаболеваниями в Украине необходимо создать единое медицинское пространство профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний.
Также напомним, некоторые лечебные учреждения в Украине сегодня готовы предложить и женщинам, и мужчинам программы обследования всего тела - онкоскрининги, которые являются мониторингом состояния здоровья и позволяют врачам вовремя предупреждать определенные проблемы у пациента.