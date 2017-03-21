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Учені назвали ягоду з найвищим рівнем пестицидів

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Американські науковці виявили у полуниці найбільший вміст пестицидів, які викликають низку небезпечних захворювань. Результати дослідження були оприлюднені у щорічному звіті американської некомерційної організації Environmental Working Group (Екологічна робоча група), повідомляє The Daily Mail, передає УНН.

Так, представники організації проаналізували 48 популярних фруктів, ягід і овочів на основі аналізу понад 36 тисяч зразків.

З'ясувалося, що полуниця очолює список тринадцяти фруктів, ягід і овочів із найбільшим вмістом пестицидів, адже ці шкідливі речовини знайшли у 70% проаналізованих фруктів.

Науковці попередили, що виявлені пестициди пов'язані із розвитком у людей таких захворювань, як рак, ожиріння, хвороба Паркінсона, діабет і безпліддя.

До п'ятірки найнебезпечніших також увійшли шпинат, нектарини, яблука, і персики, хоч полуниця й стала абсолютним "лідером" за вмістом шкідливих домішків.

Також небезпечні пестициди знайшли у грушах, вишнях, винограді, селері, помідорах, перці та картоплі.

Нагадаємо, експерти ООН закликали всі держави сприяти скороченню використання пестицидів у всьому світі і негайно заборонити використання найбільш небезпечних видів пестицидів.

В Україні ситуація у сфері поводження з небезпечними відходами, за даними експертів, критична. У вересні 2016 року міністр екології та природних ресурсів О.Семерак, виступаючи у Європарламенті, пообіцяв, що кошти на утилізацію небезпечних пестицидів будуть закладені у Держбюджеті на 2017 рік.

“Ми зарезервували кошти для вирішення цієї проблеми в цьому році і заклали їх у проект Держбюджету 2017 року”, — сказав він.

Однак, як виявилось, у Держбюджеті на 2017 рік коштів на утилізацію небезпечних відходів ніхто не передбачив.

Нагадаємо, в Україні загалом вже накопичено понад 12 млн тонн небезпечних відходів (станом на кінець 2015 року – данних за 2016 рік ще немає). Проте, вже четвертий рік поспіль влада не виділяє кошти на їх утилізацію.

При цьому на Херсонщині не можуть знайти зниклі 180 бочок з непридатними пестицидами. Бочки стояли на відкритій місцевості, без відповідного огородження та попереджувальних знаків. При цьому решту пестицидів, а це близько 20 бочок також ніхто не перевантажив.

Також не можуть перезатарити непридатні пестициди на Сумщині. Жителі сіл Синівка, Московське і Саї Липоводолинського району Сумської області вже 8 років страждають від звалища небезпечних відходів. Отруйні хімікати розміщені біля помешкання людей. Нещодавно було виділено кошти на перезатарення отрути, однак пестициди й досі залишаються на тому ж місці.

На Дніпропетровщині через брак коштів на утилізацію виявлений отрутомогильник з непридатними пестицидами засипали знов землею.

Джуринський отрутомогильник на Вінничині вже давно є джерелом хвороб та отруєння серед місцевих жителів.

Довідка УНН: Пестициди, у зв’язку з токсичністю, шкідливі для людини і навколишнього середовища. Потенційна загроза від їх використання полягає як у гострій токсичності при потраплянні в організм людини або тварин, так і в хронічній дії, в кумулятивному ефекті, в міграції залишків пестицидів водними і повітряними шляхами на значні відстані.

Серед хвороб, які можуть з’явитися внаслідок токсикації організму, — злоякісні пухлини (найчастіше — пухлини печінки), хромосомні порушення, підвищення інтенсивності мутаційного процесу, що пов’язано з підвищенням частоти прояву спадкових хвороб обміну, аномалій розвитку тощо.

Більше половини пестицидів належать до мутагенів — речовин, які змінюють спадкову природу рослин і тварин, включаючи людину.

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