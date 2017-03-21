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Ученые назвали ягоду с самым высоким уровнем пестицидов

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 марта. УНН. Американские ученые обнаружили в клубнике наибольшее содержание пестицидов, которые вызывают ряд опасных заболеваний. Результаты исследования были опубликованы в ежегодном отчете американской некоммерческой организации Environmental Working Group (Экологическая рабочая группа), сообщает The Daily Mail, передает УНН.

Так, представители организации проанализировали 48 популярных фруктов, ягод и овощей на основе анализа более 36 тыс.образцов.

Выяснилось, что клубника возглавляет список тринадцати фруктов, ягод и овощей с наибольшим содержанием пестицидов, ведь эти вредные вещества нашли в 70% проанализированных фруктов.

Ученые предупредили, что обнаруженные пестициды связаны с развитием у людей таких заболеваний, как рак, ожирение, болезнь Паркинсона, диабет и бесплодие.

В пятерку самых опасных также вошли шпинат, нектарины, яблоки, и персики, хоть клубника и стала абсолютным "лидером" по содержанию вредных примесей.

Также опасные пестициды нашли в грушах, вишнях, винограде, сельдерее, помидорах, перце и картофеле.

Напомним, эксперты ООН призвали все государства способствовать сокращению использования пестицидов во всем мире и немедленно запретить использование наиболее опасных видов пестицидов.

В Украине ситуация в сфере обращения с опасными отходами, по данным экспертов, критическая. В сентябре 2016 года министр экологии и природных ресурсов О.Семерак, выступая в Европарламенте, пообещал, что средства на утилизацию опасных пестицидов будут заложены в Госбюджете на 2017 год.

"Мы зарезервировали средства для решения этой проблемы в этом году и заложили их в проект Госбюджета 2017 года", - сказал он.

Однако, как оказалось, в Госбюджете на 2017 год средств на утилизацию опасных отходов никто не предусмотрел.

Напомним, в Украине в целом уже накоплено свыше 12 млн тонн опасных отходов (по состоянию на конец 2015 года - данных за 2016 еще нет). Однако, уже четвертый год подряд власть не выделяет средства на их утилизацию.

При этом в Херсонской области не могут найти пропавшие 180 бочек с непригодными пестицидами. Бочки стояли на открытой местности, без соответствующего ограждения и предупредительных знаков. При этом остальные пестициды, а это около 20 бочек также никто не перегрузил.

Также не могут перезатарить непригодные пестициды в Сумской области. Жители сел Сынивка, Московское и Саи Липоводолинского района Сумской области уже 8 лет страдают от свалки опасных отходов. Ядовитые химикаты размещены возле домов людей. Недавно были выделены средства на перезатарку яда, однако пестициды и до сих пор остаются на том же месте.

В Днепропетровской области из-за нехватки средств на утилизацию обнаруженный ядомогильник с непригодными пестицидами засыпали снова землей.

Джуринский ядомогильник в Винницкой области уже давно стал источником болезней и отравлений среди местных жителей.

Справка УНН: Пестициды, в связи с токсичностью, вредны для человека и окружающей среды. Потенциальная угроза от их использования заключается как в острой токсичности при попадании в организм человека или животных, так и в хроническом действии, в кумулятивном эффекте, в миграции остатков пестицидов водными и воздушными путями на значительные расстояния.

Среди болезней, которые могут появиться в результате интоксикации организма — злокачественные опухоли (чаще всего — опухоли печени), хромосомные нарушения, повышение интенсивности мутационного процесса, что связано с повышением частоты проявления наследственных болезней обмена, аномалий развития и др.

Больше половины пестицидов относятся к мутагенам — веществам, которые изменяют наследственную природу растений и животных, включая человека.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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