Участь в акції власників авто з іноземною реєстрацією взяло близько 200 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Акції власників автомобілів з іноземною реєстрацією проходили на шести локаціях, на кожному в'їзді Києва до акції долучилося від 25 до 40 осіб (загалом 150-240 людей). Про це кореспонденту УНН повідомив керівник прес-служби департаменту патрульної поліції Києва Віктор Шеверда.
"Мітингувальників було на кожному КПП від 25 до 40 осіб. Це 10-15 автомобілів", – сказав речник.
Також за його словами, демонстрації водії відбувалися на шести локаціях.
"Це Броварський проспект, Бориспільське шосе, Одеська траса (Проспект Глушкова), Житомирське шосе, Гостомельське шосе і Дніпровське", – додав В.Шеверда.
Крім того, він зауважив, що не на всіх трасах перекривали смуги.
"Гостомельське і Дніпровське без обмежень, тобто там не було перекриття смуг. І на Одеській трасі зараз без обмежень. А на інших була перекрита максимум одна смуга. Тобто рух був не повністю заблокований, а ускладнений. За інформацією, яка була на 10 годину, порушень громадського порядку з боку водіїв не зафіксовано", – зазначив він.
На запитання, скільки співробітників патрульної поліції працювало на місцях, В.Шеверда зазначив, що в середньому було один-два автомобіля з поліцейськими.
"В середньому – один-два автомобіля. На деяких смугах було і три автомобіля. У зв’язку з тим, що порушень громадського порядку не було, для охорони громадського порядку було залишено по одному екіпажу, максимум два", – розповів речник.
Як повідомляв УНН, акція власників авто з іноземними номерами переміститься під Кабмін.