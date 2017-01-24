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Участие в акции владельцев авто с иностранной регистрацией приняли около 200 человек

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 января. УНН. Акции владельцев автомобилей с иностранной регистрацией проходили на шести локациях, на каждом въезде Киева в акции приняло участие от 25 до 40 человек (всего 150-240 человек). Об этом корреспонденту УНН сообщил руководитель пресс-службы департамента патрульной полиции Киева Виктор Шеверда.

"Митингующих было на каждом КПП от 25 до 40 человек. Это 10-15 автомобилей", - сказал спикер.

Также по его словам, демонстрации водители проходили на шести локациях.

"Это Броварской проспект, Бориспольское шоссе, Одесская трасса (Проспект Глушкова), Житомирское шоссе, Гостомельское шоссе и Днепровское", - добавил В.Шеверда.

Кроме того, он отметил, что не на всех трассах перекрывали полосы.

"Гостомельское и Днепровское без ограничений, то есть там не было перекрытия полос. На Одесской трассе сейчас без ограничений. А на других была перекрыта максимум одна полоса. То есть движение было полностью не заблокировано, а затруднено. По информации, которая была на 10:00, нарушений общественного порядка со стороны водителей не зафиксировано ", - отметил он.

На вопрос, сколько сотрудников патрульной полиции работало на местах, В.Шеверда отметил, что в среднем было один-два автомобиля с полицейскими.

"В среднем - один-два автомобиля. На некоторых полосах было и три автомобиля. В связи с тем, что нарушений общественного порядка не было, для охраны общественного порядка было оставлено по одному экипажу, максимум два", - рассказал представитель.

Как сообщал УНН, акция владельцев авто с иностранными номерами переместится под Кабмин .

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