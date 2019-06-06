Участь у ЗНО з біології взяли понад 76 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. У зовнішньому незалежному оцінюванні з біології сьогодні взяли участь 76 060 осіб. Про це повідомила прес-служба Українського центру оцінювання якості освіти, передає УНН.
Так, сьогодні пройшло зовнішнє незалежне оцінювання з біології.
"За оперативною інформацією регіональних центрів оцінювання якості освіти, участь у тестуванні з біології взяли 76 060 осіб, що становить 93,6 % від загальної кількості зареєстрованих", - йдеться в повідомленні.
При цьому, вісьмох учасників не допущено до пункту тестування: 4 учасники через відсутність одного з обов’язкових документів, 4 – через запізнення.
Проведення ЗНО у 345 пунктах тестування забезпечували 13 672 особи. Дотримання процедури тестування контролювали 38 громадських спостерігачів та 8 представників засобів масової інформації.
Нагадаємо, ЗНО в Україні стартувало 21 травня. Першим було тестуванням з математики, в якому взяли участь 151 990 осіб.
23 травня відбулося ЗНО з української мови - у ньому взяли участь понад 339 тисяч осіб.
27 травня пройшло ЗНО з іноземних мов, а 4 червня – з історії України.