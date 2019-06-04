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Актуальне
У ЗНО з історії України взяли участь понад 222 тис. осіб

У ЗНО з історії України взяли участь понад 222 тис. осіб

Київ • УНН

 • 9512 перегляди

КИЇВ. 4 червня. УНН. У зовнішньому незалежному оцінюванні з історії України сьогодні взяли участь понад 222 тис. осіб. Про це повідомила прес-служба Українського центру оцінювання якості освіти, передає УНН.

"За оперативною інформацією регіональних центрів оцінювання якості освіти, участь у тестуванні з історії України взяли 222 615 осіб, що становить 96% від загальної кількості зареєстрованих", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 61 учасник ЗНО не зміг потрапити до пунктів тестування через відсутність одного з обов’язкових документів, 41 – через запізнення.

За даними Центру, проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 957 пунктах тестування забезпечували 38 627 осіб. Дотримання процедури тестування контролювали 111 громадських спостерігачів та 23 представники засобів масової інформації.

Крім того, учасники ЗНО, які не змогли взяти участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання з історії України через причини, які не залежали від їхніх дій і волі, можуть зареєструватися для участі у додатковій сесії.

"Для цього необхідно упродовж 5 робочих днів (з урахуванням дня проведення тестування) подати до регіонального центру, у якому проходили реєстрацію, документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії, та відповідну заяву", - повідомили у Центрі.

Як повідомляв УНН, у ЗНО з української мови взяли участь понад 339 тисяч осіб.

Українські Національні Новини

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