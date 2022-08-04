Участь у тендері та борги: подробиці про бізнес через який нардеп Яценко погрожував Ноздровській

Деталі

Згідно з даними на сайті YouControl, ТОВ “НПЗ “Безпечний рух” володіють Євген Плющ (63,33%) та Світлана Сапотинська (36,67%) - рідна сестра Ірини Ноздровської, яку збили на смерть у 2015 році. За словами матері правозахисниці, Нозровська переписала свою частку бізнесу на сестру після конфлікту з Яценком.

За даними YouControl, ТОВ “НПЗ “Безпечний рух” займалася будівництвом споруд, виробництвом електричного освітлювального устатковання та будівельних металевих конструкцій. При цьому статутний капітал фірми - усього 5 тис. грн.

У 2013 році компанія виграла тендер на майже 2 млн грн. Замовником послуги був Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України. Компанія мала розробити автономні інтелектуальні світлодіодні освітлювальні системи з живленням від сонячних елементів і акумуляцією енергії на суперконденсаторах. За інформацією на сайті, це був єдиний тендер, який виграла фірма. Водночас на сайті Prozorro немає жодної інформації про участь ТОВ “НПЗ “Безпечний рух” в інших тендерах. Зазначимо, що згідно з даними на порталі, компанія не мала жодного доходу, окрім вказаного тендеру.

Разом з тим, на сайті вказано, що фірма мала податковий борг у 620 грн, який погасила лише у травні 2021 року. Разом з тим, проти компанії у лютому цього року було відкрито виконавче провадження щодо стягнення коштів на користь держбюджету. Йдеться про санкції, штрафи або інші платежі. Разом з тим, ще у 2014 році компанію було виключено з реєстру платників єдиного податку.

Додамо

За словами матері Ноздровської, правозахисниця посварилася з Антоном Яценком під час Революції Гідності і відмовилася повертати йому частку у бізнесі. Тоді нардеп почав переслідувати активістку та погрожувати їй.

Цитата

“Він почав її шантажувати, вона пішла на Майдан. Тоді він почав вимагати у неї повернути йому частку з «Безпечного руху», що заробітну плату ми тобі віддамо, тільки поверни частку. Коли Іра вже йшла працювати, після Майдану, вона «переписала» бізнес на Свєту, про всяк. Вона боялася, що з нею щось станеться – ми їхали в машині, це був Майдан, і тут дзвонить телефон, це було при мені, вона каже: «Мамо, Яценко». Вона взяла трубку, стала з ним говорити, він сказав їй: «Я тебе закопаю» - це були його слова. Тоді вона прийняла рішення переписати бізнес на молодшу сестру”, - розповіла Катерина Дуняк.

Нагадаємо

3 серпня суд виніс вирок у справі про вбивство Ірини Ноздровської: Юрія Россошанського засудили до 15 років за ґратами. Причетність інших осіб до вбивства суд не розглядав.

Водночас, родина Ноздровської не вірить, що Россошанський сам вчинив злочин. Мати активістки впевнена, що замовником вбивства був нардеп Антон Яценко.