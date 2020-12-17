Участь детектива НАБУ у схемах розкрадання в "Укроборонпромі": стали відомі деталі

"Це було у квітні 2019 року. Розглядалося кілька дисциплінарних проваджень, які загалом стосувалися "Укроборонпрому". Серед іншого розглядалося питання і детектива Литвиненка, який, як стало відомо із журналістських матеріалів, на думку дисциплінарної комісії НАБУ, діяв в інтересах третіх осіб, а саме ТОВ "Оптимумспецдеталь", - сказала вона.

Ця компанія, нагадаємо, від імені сина тодішнього секретаря РНБО Олега Гладковського-Свинарчука виконувала державні замовлення "Укроборонпрому". В опублікованому ЗМІ листуванні йшлося про те, що саме Литвиненко допомагав виключити фірму ТОВ "Оптимумспецдеталь" із "чорного списку" НАБУ.

Як вказує Козаченко, у подальшому він не зміг пояснити свої дії членам дисциплінарної̈ комісії̈ щодо того, чому саме вказана компанія була виключена із остаточного списку у листі-відповіді НАБУ. Більше того, за даними поліграфу значилось, що Литвиненко щось приховує і недоговорює. Фактично після телефонних спілкувань детектив взяв лист-відповідь, по якому він не був виконавцем, виключив із тексту листа назву всього одного підприємства і передав лист на підписання керівництву.

"За моєю думкою, навряд чи він це робив за власною ініціативою без дозволу більш вищого керівництва, але встановити це не представилося можливим, дисциплінарна комісія не є органом розслідування, так саме як і встановити мету дій детектива", - зазначила Козаченко.

У сукупності таких обставин члени дисциплінарної̈ комісії̈ прийшли до висновку, що вбачаються ознаки дисциплінарного проступку, який̆ передбачає дисциплінарне стягнення.

"Більшість голосів було за рекомендацію директору НАБУ винесення детективу Литвиненку догани", - згадує вона.

Що було далі - Козаченко не знає, оскільки розпорядником остаточної інформації є Ситник. Але за її спостереженнями, багато детективів НАБУ залишалися безкарними навіть за грубі порушення у зв'язку з тим, що у такий спосіб директор НАБУ міг робити їх лояльними до себе.

"Навіть коли члени ДК одноголосно голосували за звільнення іншого детектива, Ситник ігнорував рішення дисциплінарної̈ комісії̈, чим нівелював факт її роботи", - розповіла Козаченко.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що ще у 2019 році Управління внутрішньої безпеки НАБУ підтвердило причетність детектива НАБУ Дмитра Литвиненка до схем розкрадання "Укроборонпрому". Однак у той же рік Ситник заохотив Литвиненка за роботу і поставив йому оцінку за результатом року "відмінно". Литвиненка намагалися притягти до відповідальності, однак до цього дня кримінальна справа проти нього без руху знаходиться у ДБР, і, як повідомляє журналіст Володимир Бойко, у неї вже закінчується термін.