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Участие детектива НАБУ в схемах хищения в "Укроборонпроме": стали известны детали

Киев • УНН

 • 30577 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Изучая участие детектива НАБУ Дмитрия Литвиненко в схемах хищения средств "Укроборонпрома", материалы дисциплинарного производства указывали на то, что он что-то скрывает и не может объяснить все действия, которые состоялись. Об этом в комментарии УНН рассказала Татьяна Козаченко, член дисциплинарной комиссии НАБУ в 2018-2020 годах.

Участие детектива НАБУ в схемах хищения в "Укроборонпроме": стали известны детали

"Это было в апреле 2019 года. Рассматривалось несколько дисциплинарных производств, которые в целом касались "Укроборонпрома". Среди прочего рассматривался вопрос и детективе Литвиненко, который, как стало известно из журналистских материалов, по мнению дисциплинарной комиссии НАБУ, действовал в интересах третьих лиц, а именно ООО "Оптимумспецдеталь", - сказала она.

Эта компания, напомним, от имени сына тогдашнего секретаря СНБО Олега Гладковского-Свинарчука выполняла государственные заказы "Укроборонпрома". В опубликованной СМИ переписке говорилось о том, что именно Литвиненко помогал исключить фирму ООО "Оптимумспецдеталь" из "черного списка" НАБУ.

Как указывает Козаченко, в дальнейшем он не смог объяснить свои действия членам дисциплинарноӥ комисиӥ о том, почему указанная компания была исключена из окончательного списка в письме НАБУ. Более того, по данным полиграфа значилось, что Литвиненко что-то скрывает и недоговаривает. Фактически после телефонных общений детектив взял письмо-ответ, по которому он не был исполнителем, исключил из текста письма название всего одного предприятия и передал письмо на подписание руководству.

"По моей мысли, вряд ли он это делал по собственной инициативе без разрешения более высокого руководства, но установить это не представилось возможным, дисциплинарная комиссия не является органом расследования, так же как и установить цель действий детектива", - отметила Козаченко.

В совокупности таких обстоятельств члены дисциплинарноӥ комисиӥ пришли к выводу, что есть признаки дисциплинарного проступка, который предусматривает дисциплинарное взыскание.

"Большинство голосов было за рекомендацию директору НАБУ вынесение детективу Литвиненко выговора", - вспоминает она.

Что было дальше - Козаченко не знает, поскольку распорядителем окончательной информации является Сытник. Но по ее наблюдениям, многие детективы НАБУ оставались безнаказанными даже при грубых нарушениях в связи с тем, что таким образом директор НАБУ мог делать их лояльными к себе.

"Даже когда члены ДК единогласно голосовали за увольнение другого детектива, Сытник игнорировал решение дисциплинарноӥ комисиӥ, чем нивелировал факт ее работы", - рассказала Козаченко.

Напомним, недавно стало известно, что еще в 2019 году Управление внутренней безопасности НАБУ подтвердило причастность детектива НАБУ Дмитрия Литвиненко к схемам хищения "Укроборонпрома". Однако в тот же год Сытник поощрил Литвиненко за работу и поставил ему оценку по результатам года "отлично". Литвиненко пытались привлечь к ответственности, однако по сей день уголовное дело против него без движения находится в ГБР, и, как сообщает журналист Владимир Бойко, у него уже заканчивается срок.

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