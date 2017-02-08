Учасників злочинної групи у Львові судитимуть за шахрайсто
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Львівська місцева прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо двох учасників злочинної групи, які шахрайським способом заволоділи чужим майном на понад мільйон гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Львівської області.
Зокрема, обвинувачені під виглядом надання перевізних послуг вантажним автомобілем заїхали на територію Хмільницького заводу СЗМ “Молочний візит”, де загрузили автомобіль продукцією заводу, а саме маслом, загальною масою 20 000 кілограм.
За інформацією прес-служби, в подальшому, покинувши територію вказаного заводу, зловмисники замість того, щоб доставити дану продукцію до Житомирської області реалізували її на території Львова.
Вказаних осіб в листопаді 2016 року було затримано та повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України тобто шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою.
Наразі обвинувальний акт у кримінальному провадженні перебуває на розгляді в суді.
Вказаним особам загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Як повідомляв УНН, запорізька прокуратура викрила привласнення 1,4 млн держкоштів.