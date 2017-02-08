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Учасників злочинної групи у Львові судитимуть за шахрайсто

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Львівська місцева прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо двох учасників злочинної групи, які шахрайським способом заволоділи чужим майном на понад мільйон гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Львівської області.

Учасників злочинної групи у Львові судитимуть за шахрайсто

Зокрема, обвинувачені під виглядом надання перевізних послуг вантажним автомобілем заїхали на територію Хмільницького заводу СЗМ “Молочний візит”, де загрузили автомобіль продукцією заводу, а саме маслом, загальною масою 20 000 кілограм.

За інформацією прес-служби, в подальшому, покинувши територію вказаного заводу, зловмисники замість того, щоб доставити дану продукцію до Житомирської області реалізували її на території Львова.

Вказаних осіб в листопаді 2016 року було затримано та повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України тобто шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою.

Наразі обвинувальний акт у кримінальному провадженні перебуває на розгляді в суді.

Вказаним особам загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНН, запорізька прокуратура викрила привласнення 1,4 млн держкоштів.

Українські Національні Новини

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