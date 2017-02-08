Участников преступной группы во Львове будут судить за мошенничество
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Львовская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении двух участников преступной группы, которые мошенническим способом завладели чужим имуществом на более чем миллион гривен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Львовской области.
В частности, обвиняемые под видом оказания перевозочных услуг грузовым автомобилем заехали на территорию Хмельницкого завода СОМ "Молочный визит", где загрузили автомобиль продукцией завода, а именно маслом, общей массой 20 000 кг.
По информации пресс-службы, в дальнейшем, покинув территорию указанного завода, злоумышленники вместо того, чтобы доставить эту продукцию в Житомирскую область, реализовали ее на территории Львова.
Указанных лиц в ноябре 2016 г. задержали и сообщили им о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 УК Украины, то есть мошенничество, совершенное в особо крупных размерах организованной группой.
Сейчас обвинительный акт в уголовном производстве находится на рассмотрении в суде.
Указанным лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Как сообщал УНН, запорожская прокуратура разоблачила присвоение 1,4 млн госсредств.