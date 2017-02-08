Участников преступной группы во Львове будут судить за мошенничество

$41.080.11
45.050.50
ukru
Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем
08:53 • 854 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 31229 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 4388 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 66202 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 129618 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 135339 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 144344 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 157279 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 166398 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 139951 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
6.5м/с
48%
Популярные новости

В Харьковской области трагедия: в огне погибли мужчина и 3-летний ребенок

7 апреля, 23:27 • 21332 просмотра

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 23403 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

03:43 • 21402 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 24187 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 18381 просмотра
публикации

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 4834 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 31391 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 206472 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 260946 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 461789 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 33331 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 32761 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 47102 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 69036 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 76102 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

Участников преступной группы во Львове будут судить за мошенничество

Киев • УНН

 • 6917 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Львовская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении двух участников преступной группы, которые мошенническим способом завладели чужим имуществом на более чем миллион гривен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

Участников преступной группы во Львове будут судить за мошенничество

В частности, обвиняемые под видом оказания перевозочных услуг грузовым автомобилем заехали на территорию Хмельницкого завода СОМ "Молочный визит", где загрузили автомобиль продукцией завода, а именно маслом, общей массой 20 000 кг.

По информации пресс-службы, в дальнейшем, покинув территорию указанного завода, злоумышленники вместо того, чтобы доставить эту продукцию в Житомирскую область, реализовали ее на территории Львова.

Указанных лиц в ноябре 2016 г. задержали и сообщили им о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 УК Украины, то есть мошенничество, совершенное в особо крупных размерах организованной группой.

Сейчас обвинительный акт в уголовном производстве находится на рассмотрении в суде.

Указанным лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Как сообщал УНН, запорожская прокуратура разоблачила присвоение 1,4 млн госсредств.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$63.84
Bitcoin
$79,490.90
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.01
Золото
$3,018.15
Ethereum
$1,570.26