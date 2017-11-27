Учасників організованого злочинного угруповання Альперина потрібно негайно притягнути до кримінальної відповідальності - Кармазін

Відомий правозахисник зазначив, що з початку листопада поточного року, після того, як НАБУ і прокуратура Києва порушили кримінальну виробництво за фактами мінімізації групою Альперина митних платежів, високопоставлені чиновники ДФСУ придумали для контрабандиста нову схему розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах, відзначає видання.

Головною дійовою посадовою особою в процесі ухилення від сплати митних зборів стала глава Департаменту адміністрування митних платежів ДФСУ Аліна Данченко, цитує правозахисника ЗМІ.

"Є в ДФСУ Департамент адміністрування митних платежів, який очолює Данченко Аліна Вікторівна. Якщо вона не в частці, то точно в темі. І це я настійно рекомендую перевірити СБУ, НАБУ та іншим правоохоронним органам. Віддавати переваги, встановлювати" спеціальний тариф "тільки однієї фірмі, тільки одного постачальника, це саме відвертий прояв корупції ", - заявив Кармазін.

ЗМІ відзначають, що Кармазін пояснив, що відповідно до нової корупційної схеми, фірмам контрабандиста Альперина був встановлений так званий "спеціальний тариф". На відміну від інших постачальників, імпортери розмитнюють тканини за ціною 2,05 дол / кг, тоді як офіційна мінімальна митна ставка становить 3,75 дол / кг. Данченко, яка зобов'язана контролювати відповідність митних платежів державними тарифами, закриває очі на багатомільйонні втрати державного бюджету.

За його словами, тільки за перші два тижні листопада 2017 року Данченко, у вірогідному злочинній змові з Альперіним, завдали державі збитків в розмірі 462 132 дол. (12292 млн грн), повідомляє видання.

Кармазін заявив, що, очолюваний ним Інститут права та суспільства провів ретельне розслідування всього ланцюжка злочинних афер на Київської міської митниці, тимчасово очолюваної ще одним спільником Альперина Сергієм Тупальська, пише ЗМІ.

"Ми досліджували і дійшли до кожного учасника цієї злочинної схеми. Дані надходять до нас з митниці, СБУ, НАБУ, уряду, ВРУ. Ще в травні преса писала:" Тупальська продовжує безкарно розкрадати бюджет ". І таких повідомлень було багато. Реакції - нуль . Ми маємо намір зробити все можливе, щоб змусити правоохоронні органи нарешті припинити процес розкрадання держбюджету і знищення української промисловості ", - сказав Кармазін.

Видання повідомляє, що він поінформував, що найближчим часом на ім'я перших осіб держави та правоохоронних органів (НАБУ, СБУ, ГПУ і т.д.), Інститут права та суспільства направить офіційне звернення з вимогою негайної перекваліфікації фактової кримінального провадження, порушеної НАБУ і Київською прокуратурою, в справи проти конкретних чиновників ДФСУ, задіяних у злочинній схемі. У тому числі - Сергія Тупальська і Аліни Данченко.

"За гратами повинні виявитися всі, хто замішаний в цих диких за масштабами збитків злочинах. Я дивуюся тому, що НАБУ порушило фактову справу, хоча вже давно мав зробити масові арешти. Про хід розслідування цих злочинів ми повинні чути щотижневі публічні звіти керівника НАБУ Ситника . в іншому випадку він повинен негайно подати у відставку! " - резюмував Юрій Кармазін.