Учасників організованого злочинного угруповання Альперина потрібно негайно притягнути до кримінальної відповідальності - Кармазін

ukru
14:09 • 40712 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

13:58 • 57943 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
12:45 • 92552 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
12:33 • 75040 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
11:15 • 80952 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 120270 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 115383 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 120481 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Ексклюзив
27 березня, 07:13 • 182224 перегляди

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

26 березня, 20:57 • 111551 перегляди

Макрон розповів, які завдання може виконувати миротворчий контингент в Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+13°
3 м/с
48 %
750 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

27 березня, 07:00 • 193218 перегляди
Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

27 березня, 07:58 • 115426 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 142364 перегляди
Світові лідери зібралися на саміт "коаліції охочих" у Парижі: Зеленський, Макрон і Стармер провели перші переговори

Світові лідери зібралися на саміт "коаліції охочих" у Парижі: Зеленський, Макрон і Стармер провели перші переговори

27 березня, 09:33 • 102911 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

10:19 • 54313 перегляди
Публікації
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

14:22 • 44812 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

12:45 • 92575 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 142364 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 182230 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

27 березня, 07:00 • 193218 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

13:17 • 27252 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

10:19 • 54313 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 131846 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 121957 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 152818 перегляди
Актуальне
Учасників організованого злочинного угруповання Альперина потрібно негайно притягнути до кримінальної відповідальності - Кармазін

Учасників організованого злочинного угруповання Альперина потрібно негайно притягнути до кримінальної відповідальності - Кармазін

Київ • УНН

 • 5784 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Всі учасники організованого злочинного угруповання "Короля одеської контрабанди" Вадима Альперіна повинні бути негайно притягнуті до кримінальної відповідальності. Про це під час прес-конференції заявив президент Інституту права і суспільства, лідер "Партії Захисників вітчизни" Юрій Кармазін, повідомляє " 112 Україна ", передає УНН.

Відомий правозахисник зазначив, що з початку листопада поточного року, після того, як НАБУ і прокуратура Києва порушили кримінальну виробництво за фактами мінімізації групою Альперина митних платежів, високопоставлені чиновники ДФСУ придумали для контрабандиста нову схему розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах, відзначає видання.

Головною дійовою посадовою особою в процесі ухилення від сплати митних зборів стала глава Департаменту адміністрування митних платежів ДФСУ Аліна Данченко, цитує правозахисника ЗМІ.

"Є в ДФСУ Департамент адміністрування митних платежів, який очолює Данченко Аліна Вікторівна. Якщо вона не в частці, то точно в темі. І це я настійно рекомендую перевірити СБУ, НАБУ та іншим правоохоронним органам. Віддавати переваги, встановлювати" спеціальний тариф "тільки однієї фірмі, тільки одного постачальника, це саме відвертий прояв корупції ", - заявив Кармазін.

ЗМІ відзначають, що Кармазін пояснив, що відповідно до нової корупційної схеми, фірмам контрабандиста Альперина був встановлений так званий "спеціальний тариф". На відміну від інших постачальників, імпортери розмитнюють тканини за ціною 2,05 дол / кг, тоді як офіційна мінімальна митна ставка становить 3,75 дол / кг. Данченко, яка зобов'язана контролювати відповідність митних платежів державними тарифами, закриває очі на багатомільйонні втрати державного бюджету.

За його словами, тільки за перші два тижні листопада 2017 року Данченко, у вірогідному злочинній змові з Альперіним, завдали державі збитків в розмірі 462 132 дол. (12292 млн грн), повідомляє видання.

Кармазін заявив, що, очолюваний ним Інститут права та суспільства провів ретельне розслідування всього ланцюжка злочинних афер на Київської міської митниці, тимчасово очолюваної ще одним спільником Альперина Сергієм Тупальська, пише ЗМІ.

"Ми досліджували і дійшли до кожного учасника цієї злочинної схеми. Дані надходять до нас з митниці, СБУ, НАБУ, уряду, ВРУ. Ще в травні преса писала:" Тупальська продовжує безкарно розкрадати бюджет ". І таких повідомлень було багато. Реакції - нуль . Ми маємо намір зробити все можливе, щоб змусити правоохоронні органи нарешті припинити процес розкрадання держбюджету і знищення української промисловості ", - сказав Кармазін.

Видання повідомляє, що він поінформував, що найближчим часом на ім'я перших осіб держави та правоохоронних органів (НАБУ, СБУ, ГПУ і т.д.), Інститут права та суспільства направить офіційне звернення з вимогою негайної перекваліфікації фактової кримінального провадження, порушеної НАБУ і Київською прокуратурою, в справи проти конкретних чиновників ДФСУ, задіяних у злочинній схемі. У тому числі - Сергія Тупальська і Аліни Данченко.

"За гратами повинні виявитися всі, хто замішаний в цих диких за масштабами збитків злочинах. Я дивуюся тому, що НАБУ порушило фактову справу, хоча вже давно мав зробити масові арешти. Про хід розслідування цих злочинів ми повинні чути щотижневі публічні звіти керівника НАБУ Ситника . в іншому випадку він повинен негайно подати у відставку! " - резюмував Юрій Кармазін.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Tesla
$291.10
Brent
$73.22
Bitcoin
$87,300.00
S&P 500
$5,730.80
Газ TTF
$41.15
Золото
$3,100.00
Ethereum
$2,025.43