Участников организованной преступной группировки Альперина нужно немедленно привлечь к уголовной ответственности - Кармазин

Известный правозащитник отметил, что с начала ноября текущего года, после того, как НАБУ и прокуратура Киева возбудили уголовное производство по фактам минимизации группой Альперина таможенных платежей, высокопоставленные чиновники ГФСУ придумали для контрабандиста новую схему разворовывания бюджетных средств в особо крупных размерах, отмечает издание.

Главным действующим должностным лицом в процессе уклонения от уплаты таможенных пошлин стала глава Департамента администрирования таможенных платежей ГФСУ Алина Данченко, цитирует правозащитника СМИ.

"Есть в ГФСУ Департамент администрирования таможенных платежей, который возглавляет Данченко Алина Викторовна. Если она не в доле, то точно в теме. И это я настоятельно рекомендую проверить СБУ, НАБУ и другим правоохранительным органам. Отдавать преимущества, устанавливать "специальный тариф" только одной фирме, только одному поставщику, это самое откровенное проявление коррупции", - заявил Кармазин.

СМИ отмечают, что Кармазин пояснил, что в соответствии с новой коррупционной схемой, фирмам контрабандиста Альперина был установлен так называемый "специальный тариф". В отличие от других поставщиков, импортеры растамаживают ткани по цене 2,05 долл/кг, тогда как официальная минимальная таможенная ставка составляет 3,75 долл/кг. Данченко, которая обязана контролировать соответствие таможенных платежей государственным тарифам, закрывает глаза на многомиллионные потери государственного бюджета.

По его словам, только за первые две недели ноября 2017 года Данченко, в вероятном преступном сговоре с Альпериным, нанесли государству ущерб в размере 462132 долл. (12292 млн грн), сообщает издание.

Кармазин заявил, что, возглавляемый им Институт права и общества провел тщательное расследование всей цепочки преступных афер на Киевской городской таможне, временно возглавляемой еще одним сообщником Альперина Сергеем Тупальским, пишет СМИ.

"Мы исследовали и дошли до каждого участника этой преступной схемы. Данные поступают к нам с таможни, СБУ, НАБУ, правительства, ВРУ. Еще в мае пресса писала: "Тупальский продолжает безнаказанно разворовывать бюджет". И таких сообщений было много. Реакции - ноль. Мы намерены сделать все возможное, чтобы заставить правоохранительные органы наконец-то пресечь процесс разворовывания госбюджета и уничтожения украинской промышленности", - сказал Кармазин.

Издание сообщает, что он проинформировал, что в ближайшее время на имя первых лиц государства и правоохранительных органов (НАБУ, СБУ, ГПУ и т.д.), Институт права и общества направит официальное обращение с требованием немедленной переквалификации фактового уголовного производства, возбужденного НАБУ и Киевской прокуратурой, в дела против конкретных чиновников ГФСУ, задействованных в преступной схеме. В том числе – Сергея Тупальского и Алины Данченко.

"За решеткой должны оказаться все, кто замешан в этих диких по масштабам ущерба преступлениях. Я поражаюсь тому, что НАБУ возбудило фактовое дело, хотя уже давно должно было произвести массовые аресты. О ходе расследования этих преступлений мы должны слышать еженедельные публичные отчеты руководителя НАБУ Сытника. В противном случае он должен немедленно подать в отставку!" - резюмировал Юрий Кармазин.