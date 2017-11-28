Учасники Революції гідності пройдуть смолоскипно-файєрною ходою до АП
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Учасники Революції гідності проведуть у середу 29 листопада проведуть смолоскипно-файєрну ходу до Адміністрації Президента, МВС і Генпрокуратури України, передає УНН з посиланням на організаторів.
"Ми більше не хочемо ходити до прокуратури і МВС і просити прискорити розслідування. Ми переходимо до рішучих дій і вимагаємо від Президента доповісти про конкретні результати роботи слідчих і повідомити про покараних злочинців", - повідомили організатори.
Хода розпочнеться у середу 29 листопада о 18:00 на Майдані Незалежності. Організатори закликали брати з собою смолоскипи, файєри, шини, намети, бутерброди та каву.
Як повідомляв УНН, 21 листопада в Києві на Майдані Незалежності відбулась акція на честь 4-ї річниці Революції гідності.