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Учасники Революції гідності пройдуть смолоскипно-файєрною ходою до АП

Київ • УНН

 • 8604 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Учасники Революції гідності проведуть у середу 29 листопада проведуть смолоскипно-файєрну ходу до Адміністрації Президента, МВС і Генпрокуратури України, передає УНН з посиланням на організаторів.

"Ми більше не хочемо ходити до прокуратури і МВС і просити прискорити розслідування. Ми переходимо до рішучих дій і вимагаємо від Президента доповісти про конкретні результати роботи слідчих і повідомити про покараних злочинців", - повідомили організатори.

Хода розпочнеться у середу 29 листопада о 18:00 на Майдані Незалежності. Організатори закликали брати з собою смолоскипи, файєри, шини, намети, бутерброди та каву.

Як повідомляв УНН, 21 листопада в Києві на Майдані Незалежності відбулась акція на честь 4-ї річниці Революції гідності.

Українські Національні Новини

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