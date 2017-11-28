Участники Революции достоинства пройдут факельно-файерным шествием к АП
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Участники Революции достоинства проведут в среду 29 ноября проведут факельно-файерное шествие к Администрации Президента, МВД и Генпрокуратуры Украины, передает УНН со ссылкой на организаторов.
"Мы больше не хотим ходить в прокуратуру и МВД и просить ускорить расследование. Мы переходим к решительным действиям и требуем от Президента доложить о конкретных результатах работы следователей и сообщить о наказанных преступников", - сообщили организаторы.
Шествие начнется в среду 29 ноября в 18:00 на Майдане Независимости. Организаторы призвали брать с собой факелы, файеры, шины, палатки, бутерброды и кофе.
Как сообщал УНН, 21 ноября в Киеве на Майдане Независимости состоялась акция в честь 4-й годовщины Революции достоинства.