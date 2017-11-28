Участники Революции достоинства пройдут факельно-файерным шествием к АП

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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 5493 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 6599 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 84478 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 77001 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 90120 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 120710 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115767 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 146072 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107434 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108848 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

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Участники Революции достоинства пройдут факельно-файерным шествием к АП

Участники Революции достоинства пройдут факельно-файерным шествием к АП

Киев  •  УНН

 • 8603 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Участники Революции достоинства проведут в среду 29 ноября проведут факельно-файерное шествие к Администрации Президента, МВД и Генпрокуратуры Украины, передает УНН со ссылкой на организаторов.

"Мы больше не хотим ходить в прокуратуру и МВД и просить ускорить расследование. Мы переходим к решительным действиям и требуем от Президента доложить о конкретных результатах работы следователей и сообщить о наказанных преступников", - сообщили организаторы.

Шествие начнется в среду 29 ноября в 18:00 на Майдане Независимости. Организаторы призвали брать с собой факелы, файеры, шины, палатки, бутерброды и кофе.

Как сообщал УНН, 21 ноября в Киеве на Майдане Независимости состоялась акция в честь 4-й годовщины Революции достоинства.

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