Учасники переговорів щодо Сирії прибули до Женеви
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Спецпосланець ООН із врегулювання конфлікту в Сирії Стаффан де Містура повідомив, що всі сторони прибули до Женеви для переговорів по ситуації в Сирії, передає УНН з посиланням на АВС.
Його заступник Рамзі Рамзі почав попередні неформальні консультації з делегацією сирійського уряду. Пізніше він також проведе консультації з опозиційними делегатами.
Офіційно початок переговорів почнеться в п'ятницю після повернення з дискусій з регіональними та міжнародними зацікавленими сторонами в сирійському конфлікті.
Як повідомляв УНН, влада Сирії не пустила спецпосланця ООН в Дамаск.