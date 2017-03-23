Участники переговоров по Сирии прибыли в Женеву

Его заместитель Рамзи Рамзи начал предварительные неформальные консультации с делегацией сирийского правительства. Позже он также проведет консультации с оппозиционными делегатами.

Официально начало переговоров начнется в пятницу после возвращения из дискуссий с региональными и международными заинтересованными сторонами в сирийском конфликте.

Как сообщал УНН, власти Сирии не пустили спецпосланника ООН в Дамаск.