Участники переговоров по Сирии прибыли в Женеву
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Спецпосланник ООН по урегулированию конфликта в Сирии Стаффан де Мистура сообщил, что все стороны прибыли в Женеву для переговоров по ситуации в Сирии, передает УНН со ссылкой на АВС.
Его заместитель Рамзи Рамзи начал предварительные неформальные консультации с делегацией сирийского правительства. Позже он также проведет консультации с оппозиционными делегатами.
Официально начало переговоров начнется в пятницу после возвращения из дискуссий с региональными и международными заинтересованными сторонами в сирийском конфликте.
Как сообщал УНН, власти Сирии не пустили спецпосланника ООН в Дамаск.