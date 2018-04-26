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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Учасники міністерської зустрічі НАТО обговорять російську агресію

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Зустріч глав зовнішньополітичних відомств країн-членів НАТО в Брюсселі 27 квітня буде в тому числі присвячена стримування Росії і оборонним заходам, що вживаються альянсом, а не санкціям. Про це на брифінгу в режимі телеконференції заявив журналістам представник Держдепартаменту високого рангу, передає УНН.

Учасники міністерської зустрічі НАТО обговорять російську агресію

“Та частина порядку міністерської зустрічі, яка стосується Росії, буде цілком і повністю присвячена конкретним заходам, яких вживає НАТО щодо стримування та оборони. Думаю, на цьому буде зосереджено обговорення”, — повідомив дипломат. Представник Держдепу при цьому допустив, що в “широкому контексті” учасники зустрічі обговорять “російську агресію в усіх її формах”, а також координацію дій.

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Відповідаючи на питання про розмову на тему економічних обмежень, представник Держдепартаменту запевнив, що Вашингтон знаходиться “в постійному контакті” зі своїми ключовими союзниками в Європі “з питання санкцій у широкому сенсі”. “Ми робимо багато для координації з ними”, — додав дипломат.

За словами посадовця, однією з головних тем зустрічі міністрів стане фінансування НАТО і участь в цьому інших членів блоку.

Нагадаємо, питання України обговорюється на кожній зустрічі між представниками НАТО і Росії. Про це під час прес-конференції сказав генеральний директор Міжнародного військового штабу НАТО, генерал-лейтенант Ян Брукс, відповідаючи на запитання про теми нещодавніх переговорів між командувачами РФ і НАТО.

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