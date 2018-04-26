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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Участники министерской встречи НАТО обсудят российскую агрессию

Киев • УНН

 • 10407 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Встреча глав внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО в Брюсселе 27 апреля будет в том числе посвящена сдерживания России и оборонительным мерам, принимаемым альянсом, а не санкциям. Об этом на брифинге в режиме телеконференции заявил журналистам представитель Госдепартамента высокого ранга, передает УНН.

Участники министерской встречи НАТО обсудят российскую агрессию

“Та часть повестки министерской встречи, которая касается России, будет целиком и полностью посвящена конкретным мерам, которые принимает НАТО по сдерживанию и обороне. Думаю, на этом будет сосредоточено обсуждение”, — сообщил дипломат. Представитель Госдепа при этом допустил, что в “широком контексте” участники встречи обсудят “российскую агрессию во всех её формах”, а также координации действий.

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Отвечая на вопрос о разговоре на тему экономических ограничений, представитель Госдепартамента заверил, что Вашингтон находится “в постоянном контакте” со своими ключевыми союзниками в Европе “по вопросу санкций в широком смысле”. “Мы делаем много для координации с ними”, — добавил дипломат.

По словам чиновника, одной из главных тем встречи министров станет финансирование НАТО и участие в этом других членов блока.

Напомним, вопрос Украины обсуждается на каждой встрече между представителями НАТО и России. Об этом во время пресс-конференции сказал генеральный директор Международного военного штаба НАТО генерал-лейтенант Ян Брукс, отвечая на вопрос о темах недавних переговоров между командующими РФ и НАТО.

Украинские Национальные Новости

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