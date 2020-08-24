Учасники Маршу захисників планують ночувати під Офісом Генпрокурора

“Ми вже біля Офісу Генпрокурора, вже розбили намети. Тут люди будуть ночувати до ранку. Скільки людей тут буде, не можу сказати, скільки бажаючих буде доєднуватися до цієї акції – стільки і буде”, - сказав Кіян.

Раніше зазначалося, що активісти зберуться біля Офісу Генпрокурора, зокрема, з вимогами "припинити усі справи, які мають ознаки політичних переслідувань; закрити кримінальні провадження проти Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь"

Нагадаємо, у День Незалежності, 24 серпня, у столиці розпочався Марш захисників України, організований Рухом ветеранів України та фондом “Повернись живим”.



