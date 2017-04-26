Учасникам банди наркодилерів на Закарпатті обрали запобіжний захід

“Сьогодні усіх чотирьох затриманих, двоє з яких закарпатці, а двоє — вихідці з Дніпропетровщини, взяли під варту. Суд обрав для наркоторговців запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення застави у 960 тис. грн. кожному з трьох учасників банди та у 260 тис. грн четвертому злочинцю”, — розповіла В. Попович.

Нагадаємо, 25 квітня СБУ на Закарпатті затримала банду наркодилерів.