Участникам банды наркодилеров в Закарпатье избрали меру пресечения

“Сегодня всех четырех задержанных, двое из которых закарпатцы, а двое — выходцы из Днепропетровской обл., взяли под стражу. Суд избрал для наркоторговцев меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения залога в 960 тыс. грн. каждому из трех участников банды и в 260 тыс. грн четвертому преступнику ”, - рассказала В. Попович.

Напомним, 25 апреля СБУ на Закарпатье задержали банду наркодилеров .