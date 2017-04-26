Участникам банды наркодилеров в Закарпатье избрали меру пресечения
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 26 апреля. УНН. Сегодня, 26 апреля, решением Ужгородского горрайонного суда четырем членам банды накродилерив, которых 25 апреля задержали сотрудники СБУ, определена мера пресечения в виде содержания под стражей. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Закарпатской обл. Виктория Попович.
“Сегодня всех четырех задержанных, двое из которых закарпатцы, а двое — выходцы из Днепропетровской обл., взяли под стражу. Суд избрал для наркоторговцев меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения залога в 960 тыс. грн. каждому из трех участников банды и в 260 тыс. грн четвертому преступнику ”, - рассказала В. Попович.
Напомним, 25 апреля СБУ на Закарпатье задержали банду наркодилеров .