Учасникам АТО з Рівненщини почали вручати ключі від квартир
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 2 січня. УНН. Першим ключі від квартири в 2017 році отримав житель райцентру Рокитне Андрій Михалець, який втратив в боях ногу. Про це повідомили УНН у прес-службі Рівненської ОДА.
Житло бійцю придбали в рамках державної програми “Забезпечення житлом осіб, які брали безпосередню участь в АТО”.
Гроші на квартиру надійшли з держбюджету, а комісія при Рівненській ОДА впродовж декількох місяців розглядала варіанти житла в Рокитному.
“Загалом до Рівненської ОДА надійшли три пропозиції щодо житла. Комісія їх ретельно вивчила та відібрала найбільш підходящий варіант. Житло має площу до 50 кв. м, у ньому зроблений косметичний ремонт. Найголовніше, що квартира сподобалося самому учаснику АТО”, — розповів заступник голови ОДА, голова комісії Ігор Тимошенко.
Як повідомляв УНН, напередодні 1 січня на Рівненщину надійшло 15,5 мільйона гривень на житло для сімей загиблих військовослужбовців та скалічених бійців АТО. Їх використають на придбання 22 квартир.