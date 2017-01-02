Участникам АТО из Ровенской области начали вручать ключи от квартир
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 2 января. УНН. Первым ключи от квартиры в 2017 году получил житель райцентра Рокитное Андрей Михалец, который потерял в боях ногу. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Ровенской ОГА.
Жилье бойцу приобрели в рамках государственной программы “Обеспечение жильем лиц, которые принимали непосредственное участие в АТО”.
Деньги на квартиру поступили из госбюджета, а комиссия при Ровенской ОГА на протяжении нескольких месяцев рассматривала варианты жилья в Ракитном.
“В целом в Ровенскую ОГА поступили три предложения относительно жилья. Комиссия тщательно изучила и отобрала наиболее подходящий вариант. Жилье имеет площадь до 50 кв. м, в нем сделан косметический ремонт. Самое главное, что квартира понравилось самому участнику АТО”, — рассказал заместитель главы ОГА, глава комиссии Игорь Тимошенко.
Как сообщал УНН, накануне 1 января в Ровенскую область поступили 15,5 млн гривен на жилье для семей погибших военнослужащих и инвалидов АТО. Их используют для приобретения 22 квартир.